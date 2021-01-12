بعد انتخابه رئيسا للبرلمان.. الجبالي: مصر تشهد إصلاحات في كل المجالات

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب الجديد، رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن الفصل التشريعي الجديد الذي نستهله اليوم يلقي على عاتقنا بذل كل جهدنا بالبناء على ما أنجزه زملائنا أعضاء الفصل السابق، حتى نحقق معا ما يصبوا إليه الوطن في هذه المرحلة المهمة التي تشهد إصلاحات في جميع المجالات.

دوركم الرقابي على الحكومة لا يقل أهمية عن التشريع

وأضاف «الجبالي»، بعد اختياره رئيسًا للنواب داخل المجلس، أن من أهم المجالات التي شهدت إصلاحًا هو المجال التشريعي والرقابي الذي أسنده إلينا الدستور، موجهًا حديثه للنواب: «دوركم الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسؤوليتكم في مجال التشريع، ولا يخفى عليكم أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنه حتى تؤتي ثمارها».

الفصل بين السلطات

ووجه رئيس البرلمان الجديد، حديثه للنواب: «لا تميل كل الميل، ولا تبالغ بالتهوين أو التهويل، بل تكون بين ذلك قواما، وأساس تلك الرقابة المتوازنة الفصل المرن بين السلطات حيث تراقب كل سلطة من سلطات الدولة نظيرتها بهدف تحقيق الصالح العام، وهو ما يتعين أن تتسم تلك الرقابة بطابع التعاون والتضافر من أجل الإصلاح والتطوير لا أن تقوم على مجرد التربص واصطياد الأخطاء».

مصلحة الوطن والمواطن

وأوضح أن وطننا الغالي ينادينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين صالحين مخلصين يتقاسمون العيش على أرضه بلا تفرقة أو تمييز لأي سبب، لا نبتغي إلا المصلحة العامة، وليكن اختلاف الراي بينا سبيلا للتوصل إلى افضل الحلول لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن ولا يغيب نظرنًا ابدًا عن رفع اسم بلادنا عاليا لتحيا أبد الدهر حرة لأبنائها الأحرار، مستقلة قوية بمواطنيها الشرفاء المخلصين، وشعارنا في ذلك تحيا مصر دائما بأبنائها الأوفياء الأنقياء.