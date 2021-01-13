حظك اليوم الأربعاء 13-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس بـ12 قسم سماوي، وتحمل أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية، وتقدم «الوطن» في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحظ يعدك بلقاءات عاطفية دافئة وتبدو أكثر تألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تمر اليوم بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. فلا تبالغ اليوم في حساسيتك وتمردك على القوانين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العمل يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. فينوس في منزلك السادس تساعدك على توضيح وجهة نظرك وقد تنجح في أن تصحح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء عبد السلام النابلسي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتسرع في إعطاء رد أو قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني قد يجعلك أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تصبر ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس مايلى سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس والقمر مجتمعون ببرجك.. تبدو مشرقا ومؤثرا فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي ريكى مارتن، ويوافق تاريخ ميلاده 24 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة السلبي وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزلك الحادي عشر يمنحك ثقة بنفسك، وتشعر بتأثير أقوى على الجنس الآخر وتنفعك مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت نادين لبكى، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.