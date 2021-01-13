بعد العشاء الفاخر.. 100 جنيه لمحرز هدف بفريق سمسطا بالممتاز ب

نقص الإمكانيات والدعم المالي معاناة مستمرة يعيشها فريق مركز شباب سمسطا لكرة القدم، والذي يلعب في الدوري الممتاز ب، ويحتل المركز الحادي عشر في ترتيب المسابقة، وعدم تقديم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم الدعم المالي الكاف على الرغم من كونه الفريق الوحيد الممثل لمراكز الشباب بالمسابقة.

والد أحد اللاعبين بالفريق والذي يقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، قرر أن يشارك في الدعم والمساندة، حيث قرر والد اللاعب بالفريق أحمد عبدالحافظ جزرة، جائزة لمحرز هدف تعادل الفريق مؤخرا مع نادي سوهاج محمد رجب، 100 جنيه، معلنا عن رفع قيمة الجائزة في المباراة القادمة إلى 200 جنيه، دعما للفريق.

مركز شباب سمسطا، أحد أندية الدروي الممتاز ب، أو المظاليم أو دوري الدرجة الثانية، مُسميات كثيرة أُطلقت على تلك المسابقة التي يصل متصدرها إلى دوري الأضواء والشهرة وتحقيق الحُلم بمقابلة أندية الأهلي والزمالك، اصطدم بالواقع، وبدأت أحلام لاعبيه في التبخر سريعا، بسبب نُدرة الإنفاق، وعدم قدرة الإدارة على توفير الأموال لتأجير اتوبيس انتقال اللاعبين لأداء المباريات، وصلت إلى حد أن جائزة أفضل لاعب للفريق في عبارة عن وجبة عشاء فاخرة مُقدمة من أحد المطاعم بمدينة سمسطا، او الاعلان على جلسة تبييض وتلميع أسنان أفضل لاعب أيضا، أو قيام أحد أعضاء مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي الذي يُعد منافسا في نفس المجموعة، بتوفير حافلة لنقل اللاعبين لأحد الاستادات في القاهرة لإداء مباراة الفريق مع نادي الاعلاميين، كذلك أحد رجال الأعمال الذي دعم الفريق بحافلة لنقل اللاعبين إلى أسوان.

التبرع ودعم الفريق وصل إلى إعلان إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الداعمة للفريق عن توفير جائزة مقدمة من أحدى عيادات الأسنان عبارة عن جلسة تبييض وتلميع اسنان، حسبما اعلن طارق محمد شاكر ادمن الصفحة، قائلا «الناس عندنا بتحب الفريق وعايزة تساعد وتدعم وكل واحد بطريقته».

فيما أعلن مركز شباب سمسطا برئاسة أحمد دهشان، عن دعم أحد رجال الأعمال من أبناء سمسطا، بمبلغ مالي 45 ألف جنيه، بالإضافة إلى حافلة لنقل الفريق لثلاث مباريات، دعما للفريق والشد من أزره.

الكابتن علي حسن، المدير الفني لفريق مركز شباب سمسطا، والذي أكد في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، على أن المال أصبح العامل الرئيسي في استمرار ونجاح أي فريق في لعبة كرة القدم، قائلا: «نحن نقود فريق مركز شباب ميزانيته من وزارة الشباب والرياضة لها لوائح تخص مركز الشباب نفسه ولا تسهم في الإنفاق على فريق كرة القدم، ما يضع مجلس إدارة مركز الشباب في مهمة ثقيلة، وبخاصة إذا صعد الفريق للدوري الممتاز ب، مثل ما حدث معنا، فمركز الشباب لا يملك أعضاء بشكل كبير، وإن حدث فإن الاشتراكات زهيدة للغاية وفق لوائح الوزارة».