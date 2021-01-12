الكنائس تهنئ الجبالي.. والبابا: نصلي لتستكملوا الإنجازات

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باسم الكنيسة القبطية، رئيس مجلس النواب الجديد.

وقال البابا تواضروس الثاني في تهنئته: معالي المستشار حنفى جبالي يطيب لي أن أهنئكم، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.

نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف البابا تواضروس الثاني: نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المستشار حنفي جبالي على انتخابه رئيساً لمجلس النواب.

وجاء بنص التهنئة:

باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيساً لمجلس النواب، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما صالح للبلاد.

وكان مجلس النواب افتتح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني طبقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 5 لسنة 2021، وترأست الجلسة الإجرائية النائبة فريدة الشوباشي قبل إجراء انتخابات رئاسة المجلس التي تنافس فيها 4 نواب وفاز بالمنصب المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق.