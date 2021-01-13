الإفتاء: نواجه الفكر المتطرف بتنظيم معارض إفتائية بالأندية والمدارس

قال الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مواجهة دار الإفتاء للأفكار المتطرفة بقوافل ومنصات إلكترونية يأتي انطلاقا من تمسكها بتجديد الخطاب الديني، والتي تعد أركان التجديد فيه، بيان الأفكار الوسطية التي تعبر عن مصر، والرد على الأفكار المتطرفة، والتي يحاول تسريبها أعداء الوطن، بوسائل تواصلية لإيصال الرسالة التي تبزر الوجه السمح للدين.

أطلقنا مبادرات لمخاطبة الأقليات في العالم

وأضاف الدكتور خالد عمران، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن دار الإفتاء أطلقت بعض المبادرات التي تحاول مخاطبة العالم خاصة الأقليات لنبين لهم منهج الإفتاء المصري وإلى أي حد هذه التجربة الرائدة التي يكونون فيها رسل سلام وسماحة على مستوى العالم في التطبيقات التفاعلية التواصلية.

معارض إفتائية داخلية وندوات

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الرد على الأفكار المتطرفة يأتي عبر القوافل أو المعارض الإفتائية الداخلية، والتي تنطلق من دار الإفتاء للتواصل مع المدارس والجامعات والأندية، في فكرة جديدة تكون عبارة عن معرض يشتمل على جانب إلكتروني، ويرافق المعرض بعض الندوات، إما مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

إطلاق أول وحدة للإنتاج الفني

ولفت الدكتور خالد عمران، إلى أن دار الإفتاء نظمت مبادرة لإطلاق أول وحدة للإنتاج الفني، والتي تهدف التفاعل الإيجابي مع إطلاق الرسائل التوعوية التي تتضامن مع الرسالة الإعلامية، نظرا لأهمية الإعلام، لإنتاج برامج حوارية يشارك فيها علماء دار الإفتاء، إضافة لبرامج تعليمية وتثقيفية.

نتمسك بتجديد الخطاب الديني

وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الدار تعمل على التمسك بتجديد الخطاب الدينى وتناول الأفكار الوسطية التى تعبر عن المجتمع المصري والرد على الأفكار المتطرفة والتى يحاول أعداء هذا الوطن نشرها، مشيرا إلى أن تلك التطبيقات تفاعلية وتواصلية لنشر الخطاب الاسلامى السمح للخارج.