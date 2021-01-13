طقس اليوم: دافئ على الوجه البحري نهارا.. وأمطار على مناطق متفرقة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم والإسكندرية ومطروح وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر ما بين معتدلة ومضطربة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 25 14

شبين الكوم 25 13

دمنهور 22 13

بلطيم 22 12

مطروح 19 12

السلوم 18 11

سيوة 20 11

بورسعيد 26 14

دمياط 25 13

الزقازيق 25 13

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 24 13

نخل 24 07

نويبع 23 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 26 12

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 17

مرسى علم 26 15

الفيوم 25 13

بني سويف 26 12

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 12

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبوسمبل 27 11

الوادي الجديد 29 12

شلاتين 28 16

أبورماد 27 15

حلايب 26 16

رأس حدرية 25 17