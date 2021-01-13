ضبط 5 اعتدوا على فنيين بـ«سوهاج العام» بسبب أولوية إجراء الأشعة

ألقت الخدمات الأمنية بمستشفى سوهاج العام، القبض على 5 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، عقب تعديهم بالسب والشتم علي الفنيين في قسم الأشعة، وإصابة 3 منهم بجروح وكدمات، وكذلك تحطيم باب القسم، لرغبتهم في إجراء أشعة لطفل قبل المتواجدين من المرضى في المستشفى.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد محمد كامل، مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من كل من «أحمد. م. ا» 26 سنة، ويقيم دائرة مركز طما، و«محمود. م. ص» 34 سنة، ويقيم بدائرة القسم، و«عبده. م. م» 31 سنة، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، وجميعهم فنيون بقسم الأشعة بمستشفي سوهاج العام، ومصابون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

واتهم المبلغون كلًا من «بهيج. ح. ق»، 50 سنة، عامل، و«أشرف. ح. ق» 45 سنة، عامل، ويقيمان بدائرة قسم ثان الغردقة – البحر الأحمر، و«عبد العليم. ب. ع» 17 سنة، طالب، و«محمود. ا. ح» 16 سنة، طالب، و«هيثم. ا. ح» 18 سنة، طالب، ويقيمون بدائرة مركز سوهاج، لقيامهم بالتعدي عليهم بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتهم، أثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء عمل أشعة على الطفل «سيف. ع. ص» 4 سنوات، حفيد الأول، وإحداث بعض التلفيات عبارة عن تكسير زجاج باب القسم، وذلك بسبب أولوية إجراء أشعة على الطفل.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة شرطة المستشفى من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واتهموا المبلغين بالتعدي عليهم بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات.