حظك اليوم برج العذراء 13-1-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج العذراء بالعديد من الصفات، حيث لديهم قدرة على التخطيط والتنظيم، ويتمتع بالدقة في مختلف الأمور.

وتقدم «الوطن» توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لبرج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

وجود القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تبدو لامعًا في عيون الجنس الآخر.

صفات برج العذراء

يتمتع مواليد برج العذراء بشخصية قوية، إذ يجمعون بين القوة والعاطفة، وقوّة التّفكير المتّحدة مع قوّة الإحساس، وعاطفتهم كبيرة جداً تجاه الأشخاص من حولهم، وينتمون بشدّة لأفراد عائلتهم، كما يتميزون بالذكاء، وقادرون على التخطيط، ويمكن الاعتماد عليهم في أقسى الظّروف.

ولدى مواليد هذا البرج ثقة في النفس لا حدود لها، في المنافسة، في الدّراسة، أو في العمل، ويميلون لحياة الفنّ والأدب، يتفاعلون مع الموسيقى، ويتحلّون بالصبر، والرومانسيّة والحلم، كما لا يعتمدون في حياتهم على الأحلام والتصوّرات، ويرفضون الابتعاد عن الواقع بأمور خياليّة، يفكّرون كثيراً، وتجدهم مهمومين.

وأكثر ما يميزهم هو الصراحة والوضوح الشديد الذي يصل إلى النقد اللاذع، كما يحبون عملهم والإنتظام به وفق خطوات معيّنة، ولا يستطيعون الإنجاز في ظلّ الفوضى، ويطمحون للوصول إلى المثالية في مهماتهم التي يقومون بها، كما أنهم لا يمنحون ثقتهم إلّا لمن يتوافق معهم في تفكيرهم.

مشاهير برج العذراء

من أهمّ مشاهير برج العذراء الفنّان العراقيّ كاظم الساهر، وعادل إمام، وهشام عبّاس، والمغنّي الإماراتي حسين الجسمي، والفنّان السوريّ باسل خيّاط، والمذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان، والمغنية الراحلة ذكرى، والمطرب اللبنانيّ المعروف وائل كفوري، والإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني، ومطرب البوب العالميّ الراحل مايكل جاكسون، بالإضافة إلى ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الأولى.