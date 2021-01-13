مسؤولو القاهرة الجديدة يتابعون تطوير الطرق: المواصفات المطلوبة أولوية

أجرى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية بعدد من مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير بالمدينة، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

واستهل «غنيم»، الجولة بالمرور على منطقة التجمع الأول بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الـول، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور محمد نجيب بالتجمع الأول، كما تمّ المرور على محوري «يوسف السباعي» و«مصطفى كامل» وبعض مناطق «الياسمين» و«البنفسج».

وأكّد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ضرورة رفع كفاءة جميع محاور الطرق بالتجمع الأول، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتتفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وفى سياق متصل، أجرت سلوى بيومي نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث، حيث يتم تنفيذ أعمال النظافة وفتح طرق منطقة «الأندلس» تجهيزًا لبدء تسليم وحدات دار مصر- الأندلس المرحلة الثانية، وتسليم سكن مصر، منطقة «الأندلس».

وأشارت نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، إلى أنَّه جارٍ الانتهاء من تتفيذ شبكة الري بمشروع «دار مصر 2» بالأندلس تجهيزًا للزراعة والانتهاء من أعمال «اللاند سكيب»، وجار العمل في الخط الرئيسي للصرف الصحي، والذي يخدم مشروع «سكن مصر» بمنطقة المعارض.