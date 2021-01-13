طالب الثانوي يعترف: العلاقة المحرمة مع زميلتي حدثت بعد أول مكالمة

«زميلتي كانت سهلة والعلاقة المحرمة حدثت بعد أول مكالمة بينا» ملخص اعتراف طالب الثانوي بوجود علاقة محرمة مع زميلته داخل منزل جده في المقطم، وأن اللقاءات الحميمية تكررت عدة مرات، حتى شعرت الطالبة بحالة إعياء، وعندما ذهبت للطبيب اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث، وأخبرت أسرتها فتوجهت إلى أسرة الطالب وطالبوه بالزواج من زميلته فرفضت أسرة الطالب في بادئ الأمر وبعد الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة ألقت المباحث القبض على المتهم وقررت حبسه.

حبس الطالب بتهمة الاعتداء الجنسي على زميلته القاصر

وحصلت «الوطن» على نص تفاصيل تحقيقات النيابة في القضية وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر عمرها 16 عاما في الصف الأول الثانوي، لكن الطالب أنكر تلك التهمة وأقر أن العلاقة حدثت بالتراضي، وأنه طلب من زميلته الحضور إلى منزل جده وأخبرها أنه يحبها ويرغب في الزواج منها، وطلب منها ممارسة الجنس معه فوافقت ولم تعترض، وعندما حضرت إليه لم يجبرها على أي شيء وأن العلاقة كانت بموافقتها، وشرح الطالب في تحقيقات النيابة ما قامت به زميلته خلال علاقتهما طوال تلك اللقاءات التي جمعتهما، وبعد أن أكدت تحريات المباحث صحة رواية الطالب قررت النيابة إخلاء سبيله.

فهد: زميلتي فقدت عذريتها في اللقاء الأول

وأضاف الطالب «فهد»، 17 سنة، أنه فض غشاء بكارة زميلته منذ اللقاء الأول بينهما داخل منزل جده في المقطم، موضحا أنه يعرفها منذ عدة سنوات لأنها زميلة شقيقته في الصف الأول الثانوي، وحصل على رقم هاتفها من شقيقته، وتحدث معها في الحب، فوجد الطالبة «دينا»، 16 سنة، تتجاوب معه بشكل سريع، وعندما عرض عليها ممارس العلاقة المحرمة لم تعترض وحضرت إليه في المكان والزمان المحدد بينهما.

أعترف بنجلي من زميلتي

وتابع الطالب أنه يعترف بنجله من زميلته، لكن أسرته رفضت في بداية الأمر الزواج حتى تتأكد أن الجنين من صلب الطالب، ثم بعد ذلك وافقت الأسرة على الزواج العرفي، وبقيت الطالبة في منزل أسرتها حتى موعد ولادتها وأثناء وجودها في المستشفى حدثت مشاجرة بين الجانبين على نفقات الولادة وعندما أبلغت المستشفى الشرطة انكشفت تفاصيل الواقعة منذ بدايتها.