فازت بها السويد.. مشاهد من آخر بطولة يد استضافتها مصر عام 1999

في الفترة من 2 حتى 15 يونيو من عام 1999، كانت مصر على موعد مع بطولة عالمية التفتت عبرها أنظار العالم إلى الصالات المغطاة باستادات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لمتابعة أحداث بطولة كأس العالم لليد.

ولم تذهب مصر إلى البطولة، حينها، بل جاءت البطولة إلى أراضيها، المشهد نفسه يتكرر العام الجاري، حيث تتجه أنظار العالم نحو مصر لمتابعة الحدث الرياضي نفسه لعام 2021، والمقرر انطلاق أولى فعاليته مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة.

مجموعات المنتخب في البطولة

وقع منتخب الفراعنة لكرة اليد عام 1999 في مجموعة ضمت ألمانيا وكوبا والسعودية ومقدونيا، إضافة إلى البرازيل.

وفي مرحلة المجموعات، احتل منتخب مصر لليد المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد أن حقق الفوز على منتخب البرازيل، وتأهلت مصر في بطولة اليد عام 1999 إلى الدور الثاني بعدما استطاعت الفوز في أربع مباريات، وخسرت واحدة فقط، لتحتل بعدها وصافة المجموعة خلف ألمانيا المتصدرة.

توج منتخب السويد بلقب البطولة

وفي دور الـ16 فاز منتخب الفراعنة لكرة اليد على منتخب تونس 24-22، لتتأهل مصر بعدها للدور ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي من تاريخ البطولة.

وتُوج منتخب السويد بلقب بطولة كرة اليد عام 1999 على أرض مصر، بعد فوزه على المنتخب الروسي في المباراة النهائية بفارق هدف 25-24 بينما توجت يوغوسلافيا بالميدالية البرونزية على حساب أسبانيا.

لأول مرة مشاركة 32 منتخب في البطولة بدلًا من 24 منتخب

وتُقام النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري في 4 صالات مختلفة على أرض مصر، وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 32 منتخبًا، في حدث استثنائي يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث جرى العرف في السنوات الأخيرة على أن تُقام بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 24 منتخبا، قبل أن يزيد عدد المنتخبات إلى 32 في النسخة الجديدة.