مصادر بالطب الشرعي عن «الأب المتحلل» في بولاق: الوفاة «طبيعية»

كشفت مصادر في الطب الشرعي لـ«الوطن» أن جثة الأب التي عثر عليها أثناء احتفاظ ابنتيه بها داخل شقتهم في شارع المدرسة بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، والتي عرفت إعلاميا بجثة «الأب المتحلل» تم الانتهاء من تشريحها.

الوفاة طبيعية

وتبين أن سبب الوفاه مرضي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ونفت المصادر ما تردد بشأن احتفاظ ابنتيه بجثة والدهما لمدة 10 أيام، وأكدت بأن الصفة التشريحية لجثمان المتوفى أكدت بأن الوفاه حدثت قبل 24 ساعة من اكتشاف الواقعة وأن الجثة لم تدخل في مرحلة التحلل ولم يصيبها أي شيء من أعراض التعفن أو الانتفاخ أو صدور روائح كريهة، وأضافت المصادر أن ابنتيه لم يدركا وفاة والدهما وتم التعامل معه كونه مريض وعلى قيد الحياة.

بلاغ بالتغيب

ويذكر أن قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا من شقيق المتوفى يفيد بأنه يقوم بالاتصال بشقيقة منذ فترة ولم يرد على هاتفه، وأضاف أنه عندما ذهب إلى شقته في شارع المدرسة بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث يقيم مع ابنتيه المطلقتين فتحت له إحداهما وعندما سألها عنه، أجابت بأنه نائم، وتابع شقيق المتوفى أنه كرر ذلك عدة مرات وفي كل مرة تدعي بأنه نائم، وأشار إلى أنه أبلغ طليقته بذلك وذهبت إلى المنزل وكانت نفس الإجابة من ابنته بأنه نائم ومريض، وأنه يخشى أن يكون قد حدث له مكروه.

العثور على جثته

وانتقل ضباط المباحث إلى الشقة محل البلاغ، وبالدخول عثر على شقيق المبلغ جثة في سريرة، وبسؤال ابنته قالت إنه مريض ونائم، وتم التحفظ على الفتاتين تحت تصرف النيابة العامة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وعرض الفتاتين على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.