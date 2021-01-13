إصابة 9 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» ببني سويف

أُصيب 9 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب «تروسيكل»، بطريق أهناسيا المدينة، غرب بنى سويف، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب «تروسيكل»، بطريق أهناسيا المدينة، فوجّه لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي، بإشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، المصابين التسعى، وتبين أن المصابين هم «محمود ماهر الروبي 15 عامًا، طالب، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات بالوجه، و جميلة شعبان عبد الله، 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الحوض، سارة معوض عبد الشافي 15 عامًا، طالبة، مصابة باشتباه كسر في الكتف الأيمن، إسلام خليفة مطاوع، 19 عامًا، فلاح، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر»، بالإضافة إلى خمسة مصابين.

وخضع المصابون لإجراء الفحوصات الأولية بقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.