وفاة رئيس قسم عناية قلب طلخا في الدقهلية بكورونا

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، خامس شهدائها بسبب جائحة كورونا خلال عام 2021، الدكتورة عزة إبراهيم، رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا المركزي، التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح الشهيد رقم «56» بين أطباء الدقهلية.

وذكرت النقابة في نعيها: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتورة عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا المركزي، ربنا يرحمها رحمه واسعه، ويدخلها فسيح جناته وجعلها من أصحاب الفردوس الأعلى».

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم الدكتورة عزة إبراهيم، إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020 إلى 56 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف مؤكدا أنها خامس الأطباء الذين يتوفون في الدقهلية خلال 2021 بفيروس كورونا.

وأضاف نقيب الأطباء، أن رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا توفاها الله صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعزل مستشفى المنصورة الدولي بعد معاناة مع المرض نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ارتفاع عدد الأطباء بقائمة شرف شهداء الواجب إلى 56

وأشار إلى أن النقابة أعدت لوحة شرف تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة من بينهم 4 أطباء أخرين خلال عام 2021 بينهم «الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، ووكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا، والدكتور الشاب محمد عبد المنعم طبيب الباطنة والعناية بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور محمد طلبه عباس استشارى الجراحة العامة نائب مدير مستشفى ميت غمر بالمعاش، والدكتور محمد البيلي، أخصائي أمراض القلب في مستشفى دكرنس العام».

وأعدت نقابة أطباء الدقهلية لوحة كبيرة ووضعتها في مدخلها أطلقت عليها قائمة الشرف لأطباء الواجب تحمل أسماء وصور جميع أطبائها الذين توفوا خلال الجائحة وضمت 56 أسما ممن توصلت النقابة إلي وفاتهم بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال عامي 2020/2021.