مصادر: طرح 3 آلاف قطعة أرض سكنية متنوعة بالمدن الجديدة

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح 3000 قطعة أرض بنشاط سكني متنوع «اجتماعي، متميز، وأكثر من متميز»، بعدة مدن جديدة، وهي «القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشروق والعبور وبدر وحدائق العاصمة و15 مايو، والصالحية الجديدة والنوبارية وسوهاج، وأسيوط، وطيبة، وأسوان» وبعض المدن الجديدة الأخرى.

مصادر: متوقع طرح قطع استثمارية صغيرة بمساحات 5 آلاف متر مربع

ولفتت المصادر، إلى أنّه من المتوقع طرح عدد من القطع الاستثمارية الصغيرة للمستثمرين بمساحات تصل لنحو 5 آلاف متر مربع بالمدن الجديدة، فضلًا عن مجموعة من القطع الخاصة بمشروع بيت الوطن.

المصادر: متوقع النزول بفترة السماح للبناء من 4 سنوات إلى 3 سنوات، حال اشتراك 4 أفراد لبناء قطعة أرض واحدة

وكشفت المصادر، عن أنّه من المتوقع النزول بفترة السماح للبناء من 3 لـ4 سنوات، حال اشتراك أكثر من فرد إلى 4 أفراد للاشتراك في الحصول على قطعة أرض واحدة، إسكان اجتماعي، التي تتراوح مساحتها بين 209 حتى 276 مترا، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المباني خلال 3 سنوات فقط من تاريخ التسليم.

وزير الإسكان: الإعفاء من غرامات التأخير حتى 15 مارس المقبل

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم (146) بتاريخ 2020/11/3، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني، تجارين خدمين استثماري، وصناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 15 من مارس المقبل، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

الجزار: العمل بالتيسيرات الجديدة في الحالات 4 حالات فقط

وكان الدكتور عاصم الجزار، أكد أنّه سيتم العمل بالتيسيرات، الجديدة في الحالات التالية:

1 - الحالات الساري تخصيصها.

2 - الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التي يتم سدادها في الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15.

3 - تطبيق التيسيرات شرط التنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

4 - لا تسرى التيسيرات على الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.