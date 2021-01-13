بروتوكول تعاون بين «الأوقاف» وجامعة عين شمس لتدريب الأئمة والواعظات

بدأت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، قبل قليل، لتعزيز التعاون بينهما، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنّ التوقيع يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، حيث يوقع عن الوزارة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجامعة عين شمس، والدكتور محمود التميمي، ويشمل بروتوكول التعاون العديد من المجالات التي يعلن عنها عقب توقيع البروتوكول.

الجامعات المصرية

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنّ توقيع البروتوكولات يأتي للاستفادة من خبرة الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات، وتهدف البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا.

جامعة الأزهر

يذكر أنّ وزارة الأوقاف وقعت قبل أيام مع جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات، إذ وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، برتوكول التعاون، الذي تضمن عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، وعقد دورات متتابعة في بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام، إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.