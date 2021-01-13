صور.. «ضحك ولعب وبحر».. الإسكندرانية يستعدون لاستقبال «الفيضة الكبرى»

كعادة الإسكندرانية، مع كل نوة يخرجون عن المألوف والمعتاد، بالتزامن مع تقلبات الطقس مع الإعلان عن استقبال نوة الفيضة الكبرى بعد ساعات قليلة، حيث تواجدوا داخل البحر للاستحمام والتنزه ونزول البحر.

وشهدت منطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، تواجد بعض الأسر على شاطئ البحر، وذلك للاستحمام في مياه البحر على الرغم من كون الطقس غير مستقر.

كما تواجد الأطفال والأسر على الشاطئ بمختلف المناطق، رغم هبوب رياح شديدة البرودة على المدينة الساحلية.

وكثفت محافظة الإسكندرية من استعداداتها لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، المتوقع حلولها يوم الخميس المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث انتشرت سيارات الصرف الصحي في جميع شوارع الإسكندرية، بالإضافة إلى فرق العمال لتنظيف الشنانيش والمصبات والأنفاق، والتأكد من تنظيف جميع الشنانيش.

ورفعت شركة الصرف الصحي في المحافظة من استعداداتها لاستقبال النوة، التي تتميز بأنها من أكثر النوات الممطرة بمحافظة الإسكندرية، وتم تأهيل السيارات المدمجة للعمل على سحب المياه من الشوارع ومنع تراكمها، خاصةً في البؤر الساخنة التي تشهد تراكمات في النوات السابقة.

وتحل نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير، وسميت النوة بهذا الاسم نظراً لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار.

وتتسبب النوة في سقوط أمطار غزيرة رعدية، يُمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب موج البحر الشديد، تستمر النوة لمدة 6 أيام، تتكون الرياح وقتها جنوبية غربية، ترتفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة للتعامل مع النوة.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية ستأتي النوة ممطرة ومصحوبة برياح شديدة البرودة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، حيث حصل في اليوم الأول إلى 4.5 متر.