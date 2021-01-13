استخدامات بصمة الوجه بالبرلمان: تحدد عدد النواب وتحتسب بدل حضورهم

حرص عدد أعضاء مجلس النواب على تسجيل بصمة الوجه، عقب انتهاء الجلسة البرلمانية اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتحدد البصمة عدد النواب الذين حضروا الجلسة العامة، ويعتمد على أساسها اكتمال النصاب القانوني من عدمه لانعقاد الجلسة البرلمانية، كما يتم احتساب بدل حضور الجلسات واللجان البرلمانية من خلال تسجيل العضو لبصمة وجهه.

وحرصت أمانة المعلومات التابعة لمجلس النواب على توزيع أجهزة بصمة الوجه على الأبواب السبع لدخول القاعة الرئيسية، كما تم توزيعها أمام مقر كل لجنة برلمانية والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

وشهد البهو الفرعوني اليوم، عقب انتهاء الجلسة البرلمانية تجمعات بين النواب لمناقشة الاستعدادات والترتيبات لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تُنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتتعاون هذه اللجان لالمجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.