اجتماع تنسيقي لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بالمنوفية

اجتمع، اليوم، اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد برؤساء شركات «غاز تك» و«كار جاس»، وبحضور مديري المديريات الخدمية، وذلك لاستعراض آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، مشدداً على سرعة البدء في التنفيذ طبقًا لقرار القيادة السياسية، وتماشيًا مع خطة التطوير في مختلف المجالات بما يحقق الصالح العام.

وأكد السكرتير المساعد، تشكيل لجنة لمتابعة آلية تنفيذ عملية تحويل السيارات في أسرع وقت ممكن، منعًا لإهدار المال العام، مشيراً إلى الانتهاء من تحويل (8) سيارات بديوان عام المحافظة، وجاري تحويل 19 سيارة أخرى.

وشدد السكرتير العام على مديري المديريات بضرورة الإسراع للانتهاء من عملية التحويل في المدة المحددة، مؤكدًا على التنسيق مع الشركات المنفذة بوضع تانك للغاز بمحطات التعاون لحين التوسع فى إنشاء محطات غاز لتغطية احتياجات المواطنين .

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للانتهاء من تحويل السيارات بنطاق المحافظة خلال المدة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتقييم السيارات ما إذا كانت تصلح لتحويلها أم لا، مع تقديم تقرير من الشركة فى حالة عدم قبول السيارة للتحويل، مشيداً بأهمية هذه المبادرة لما تمثله من عوائد اقتصادية شديدة الأهمية، وكذلك خلق بيئة نظيفة.