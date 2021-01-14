تعرف على شروط الحصول على إعفاء غرامات تأخير سداد وحدات وأراضى الإسكان

فى ظل اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، محال تجارية، قطع أراضى، من ضمن طرحات الوزارة، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم (146) بتاريخ 2020/11/3.

وذلك بشأن سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى، تجارى، خدمي، استثماري، صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 2021/3/15 بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

ويتم العمل بالتيسيرات، فى الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15.

وهناك شرط رئيسى لتطبيق التيسيرات وهو التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

وقد طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضى، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، كنوع من أنواع التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض سكنية، للبناء عليها والاستقرار بها.

وتسلم تلك الأراضى خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، ويتم الإعلان عن الفائزين بالأراضى المطروحة، من خلال قرعة عشوائية.

وينتظر الفائزون بالأراضي السكنية «الأكثر تميزا» وأراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن» بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، ضمن القرعة العشوائية، موعد تسلم الأراضي، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم الأراضى يوم الأحد 17-1-2021، وحتى يوم الخميس 4-2- 2021، وذلك لإعطاء فرصة لجميع العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، الذهاب لجهاز المدينة والانتهاء من إجراءات الاستلام.