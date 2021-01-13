«القابضة للمياه» توفر سيارات مياه استعدادا لبطولة كأس العالم

تابع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعدادات الشركة لتأمين احتياجات مياه الشرب بالمناطق والفنادق التي تستقبل الوفود المشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تنظمها مصر حيث تقام المباريات بالصالة المغطاة باستاد برج العرب.

توفير سيارات للدفع بها عند الحاجة

وتفقد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جميع المحطات والروافع المغذية لمنطقة برج العرب، إضافة إلى توفير سيارات مياه نقية للدفع بها حال الحاجة.

توفير المياة خلال فترة البطولة

وشدد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على جميع العاملين بضرورة توفير المياه طوال فترة البطولة على مدار اليوم بالضغوط المناسبة، وضرورة توفير مصادر بديلة في حالة حدوث أي ظروف طارئة.

وعقد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات بالشركة كما شكل غرفة عمليات للمتابعة المستمرة، لانتظام أعمال التشغيل والصيانة وإنهاء أي أعمال إصلاحات في أسرع وقت ممكن.