«بدر» تنتهي من تنفيذ 9024 وحدة لموظفي العاصمة الإدارية في نهاية مارس

تستعد مدينة بدر، بمشروع سكني ضخم، يضم نحو 9024 وحدة سكنية، ليكون مقر سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، فهناك العمل قائم على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ الوحدات، والاستعداد التام لاستقبال الموظفين في أي وقت، يحدد بحسب استلامهم للوظائف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بنهاية مارس 2021، لتكون جاهزة لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية ضمن المشروع 9024 وحدة سكنية.

رئيس الجهاز: المشروع السكنى يبعد عن العاصمة الإدارية نحة 15 كيلو متر

ويقع المشروع السكني في الامتداد الشرقي للمدينة، ويبعد المشروع عن العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 15 كيلومترا، وذلك بحسب رئيس الجهاز.

وأشار «مندور" فى تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن الوحدات سيتم تسليمها كاملة التشطيب، وبها جميع المرافق من كهرباء، مياه، غاز، أى ستكون جاهزة للسكن الفورى، حيث يتكون المشروع من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور.

وأضاف رئيس الجهاز أن نسبة تنفيذ المشروعات السكنية بلغت 92%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75%.

مندور: العمل حاليا فى أعمال التشجير والزراعة

أما عن موعد انتقال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة إلى مقر السكن بالمدينة، أوضح «مندور»، أنه لم يتم تحديد موعد تسكينهم حتى الآن، وأن دوره يكمن فى الإنتهاء من تنفيذ المشروع فقط.

كما أشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم العمل حاليا فى أعمال التشجير والزراعة داخل المشروع السكنى بالمدينة.

وبدأت أعمال تنفيذ المشروع فى منتصف 2019، وخلال عام ونصف العام، نجح الجهاز فى الوصول إلى معدلات تنفيذ عالية، بحسب «مندور»، مضيفا أن المشروع سيتم ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضًا من خلال مشروع القطار المكهرب، حيث تم تنفيذ محطة صممت خصيصا لخدمة الموقع وسكانه ونقلهم من مكان سكنهم إلى مكان عملهم والعكس.