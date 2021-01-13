«أبو العينين»: التشكيل الجديد للمجلس يمثل الصورة الطبيعية للشعب المصري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن المجلس سيشهد خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالعديد من القضايا الداخلية والخارجية.

وأضاف «أبو العينين» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: «سعداء بالتشكيل الجديد لمجلس النواب وهيئة مكتبه، لاسيما أن المستشار أحمد سعد الدين صاحب باع كبير في العمل العام، ويمثل إضافة كبيرة للمجلس».

ووصف محمد أبو العينين، الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، أمس، بـ«التاريخية»، لافتا إلى أنها عكست الشفافية والوضوح خلال إجراء الانتخابات، التي أجريت بديمقراطية وحرية مطلقة.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أهمية تنوع التشكيل الجديد للمجلس، سواء من الناحية الحزبية، فضلا عن تمثيل الشباب، مؤكدا أن هذه رسالة جديدة، خاصة في ظل تمثيل الخبرات والمرأة.

ولفت النائب محمد أبو العينين، إلى أن التشكيل الجديد يحقق الصورة الطبيعية للشعب المصري، ويضم خبرات جديدة تحمل الجدية والوطنية، منوها إلى أن الشباب يريدون تقديم شيء جديد.

وكيل المجلس: جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة

وأوضح وكيل المجلس، أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات جديدة على مستوى العالم، مشددا على أن الدولة والرئيس يسابقان الزمن لتحقيق الأهداف والطموحات.

وأكد محمد أبو العينين، أن الرئيس يسابق الزمن، وخطط ونفذ قفزات استباقية في مناحي الحياة كافة، تسير الحكومة بنفس السرعة أيضا، لافتا إلى أن الدولة المصرية حققت قفزات.

ونوه «أبو العينين» بأن التنمية التي تحققت في ربوع مصر بمثابة القيمة المُضافة على الأرض، قائلا: «لدينا مشروعات عملاقة ومدروسة، وهناك مشروعات في كل ربوع البلد، والصعيد وسيناء»، مشددا على ضرورة الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال محفزات جديدة.

ولفت وكيل المجلس، إلى أن الجائحة خلقت تحديات جديدة على مستوى العالم في ملف الاستثمار والفرص المتاحة أمام الجميع، موضحا أن المرحلة المقبلة ستحمل شعار التنافسية من أجل الاستثمار، وفتح أسواق جديدة تخدم الخامات المحلية.

وشدد «أبو العينين» على ضرورة الاهتمام بالسوق الأفريقي، وتحقيق مكانة كبيرة لمصر في السوق العالمي.

ورفض وكيل مجلس النواب، اختزال حقوق الإنسان في ملف حرية الرأي التغيير والحديث عن السجون، مؤكدا أن الاتهامات في هذا الملف لا تحظى بمصداقية.

وحول التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة المقبلة، قال النائب محمد أبو العينين: «لا نغلق باب التعاون مع الأحزاب المختلفة، وجميعنا أحزاب وطنية، والباب مفتوح للتعاون مع الجميع».