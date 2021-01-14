تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة للملعم

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارًا بفتح باب التقدم للمعلمين والاخصائيين المساعدين المتعاقدين للحصول على شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة ابتداءً من يوم 17يناير الحالي.

وقالت الأكاديمية إنّه في إطار منح المعلمين الاخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها والذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقًا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2017م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، وتأسيسا على ما سبق، سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 يناير 2021 لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 17 يناير 2021 ولاتتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 31 مايو 2021.

وعلى جميع المعلمين / الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على النحو الآتي:

1. صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.

2. نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيًا كافة البنود.

3. شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

4. إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا «هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الاتياجات الخاصة نسبة الـ5% من هذا الشرط».

5. شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية التطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات البرامج الآتية:

- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

- شهادة IC3 plus.

- شهادة MICIT والتي تصدرها شركة CL

- الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills.

- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- خطاب ترشيح من مدير المدرسة.

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

- مفردات مرتب موضحًا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.