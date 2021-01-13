3 قضاة في مهمة رسمية.. منصور وعبدالرازق وجبالي من «الدستورية» للسياسة

من المحكمة الدستورية العليا إلى عصب الحياة السياسية، دخل 3 مستشارين من رؤساء المحكمة، مهمة رسمية لتأدية واجبهم الوطني بإخلاص شديد وتفاني في العمل، ليضفوا على المهام نزاهة وعدل المستشار، وحكمة وفطنة رئيس المحكمة، وخبرة سنوات في سلك القضاء.

تحول الرؤساء الثلاثة السابقين للمحكمة الدستورية العليا، من قضاة على رأس السلك القضائي لمناصب عليا في الدولة، بداية من رأس الحياة النيابية في مصر، وحتى منصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، الذي احتله المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الأسبق، وأتى خلفائه عبد الوهاب عبد الرزاق وحنفي الجبالي على رأس غرفتي البرلمان «الشيوخ والنواب».

عدلى منصور رئيسا للجمهورية

في 19 مايو عام 2013، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها، خلفا للمستشار ماهر البحيري.

وظل منصور في موقعه حتى اختير ليشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد البيان الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، في مساء الأربعاء 3 يوليو 2013، معلنا تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتولية رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لمرحلة انتقالية.

عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

تولى المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئاسة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، خلفا للمستشار عدلي منصور الذي شغل منصب رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية، بعد بيان 3 يوليو 2013.

وبعد مسيرة قضائية استمرت نحو 48 عاما، ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حزب «مستقبل وطن»، ومنه إلى مجلس الشيوخ الذي انتخب رئيسا له بـ287 صوتا في الانتخابات التي أُجريت بالجلسة الافتتاحية في شهر أكتوبر الماضي.

ولقب عبد الرازق، بـ«القاضي الرحالة»؛ بسبب عمله في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، كما كرّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطاه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، عن سنوات عطائه وما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.

حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب

تولى المستشار حنفي الجبالي رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، ومن المحكمة الدستورية لمهمة رسمية جديدة، وهي رئاسة مجلس النواب 2021، إذ انتخب أمس رئيسا لمجلس النواب الجديد، لمدة 5 سنوات مقبلة، خلفًا للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس في الفصل التشريعي السابق.