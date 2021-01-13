يدشن مونديال اليد.. مناسبات رياضية افتتحها السيسي خلال 7 سنوات

يشجع الرياضة ويساند أبطالها، يحرص على دعمهم في الأحداث المهمة، ويشاركهم احتفالتها، فدائما ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور الاحتفالات الرياضية، فإن لم يكن ممارسًا بشخصه فهو داعم رئيسي لمختلف الرياضات وأحدثها الهامة.

يشارك الرئيس السيسي في حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر، ويشهد ستاد القاهرة حفل افتتاحها والمباراة الافتتاحية للبطولة Egypt 2021 والتي تنطلق في نسختها السابعة والعشرين في مصر، في الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير 2021.

دورة الألعاب الإقليمية الثامنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقام بالعاصمة المصرية القاهرة عام 2014، حرص السيسي على التواجد في حفل افتتحها الذي تواجد تشجيعا منه لأكثر من ألف لاعب ولاعبة من لاعبي الأولمبياد الخاص في يوما لاينسى، والذي اقيم حفل افتتاحها باستاد الدفاع الجوي بمدينة نصر.

ففي عام 2019، افتتح السيسي بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 والتي اقيمت في مصر، في ستاد القاهرة والذي حضن المباراة الافتتاحية والتي اقيمت أولي مباراياتها بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، وحضر بجانب الرئيس السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.