«عبدالمعز» يوضح أهمية تأدية الأمانات لأصحابها

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن آية «إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل» نزلت داخل الكعبة، وقصتها أن عثمان بن طلحة، رضي الله عنه، كان بيده مفتاح الكعبة، وكانت الكعبة تُفتح يومين فقط في الأسبوع، وهما الاثنين، والخميس، ولها بابان، الأول هو الباب المذهب، والآخر يوجد في الجهة الغربية، ولم يكن مرتفعا، بحيث إن الشخص يدخل من باب ويخرج من باب آخر.

صلاة النوافل فقط داخل الكعبة

وأضاف «عبدالمعز» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، أن الشخص كان يصلي النوافل فقط في الكعبة، وليس الفرائض، والنبي كان يرغب في دخول الكعبة، فعامله عثمان معاملة سيئة، فقال له النبي: «هل لأن لديك مفتاح الكعبة تمنعني من الدخول؟ لعلك سترى هذا المفتاح بيدي يوما ما أضعه حيث شئت»، فرد عليه عثمان: «يومها تكون قريش قد ذلت، فأجابه النبي: تكون قريش قد عزت».

يوم المرحمة

وتابع الداعية الإسلامي، أنه عندما هاجر النبي إلى المدينة، جاء واحد من الصحابة وقال: اليوم يوم الملحمة اليوم أذل الله قريش، فأجابه النبي: اليوم يوم المرحمة، وأعز الله قريش»، وذهب النبي إلى الكعبة، فجاء عثمان بن طلحة وقدم له المفتاح، وقال له إن هذا المفتاح أمانة لديه، فأخذ النبي المفتاح ودخل الكعبة وصلى 8 ركعات، وقبل أن يخرج من الكعبة، نزل جبريل وقال له: «إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا»، فخرج النبي وسأل على عثمان وأعطاه المفتاح، وقال له: «يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء».

وأوضح أن الإنسان يجب أن يؤدي الأمانة إلى أهلها حتى لو كانت هذه الأمانة كلمة، والمؤمنين أبرار وأوفياء، ويؤدون الأمانات ويلتزمون بالكلمة التي قالوها، وكلمتهم في حد ذاتها عقد، ولا يخون عهد الله، ولكنه يحافظ على الأمانة.