وجه مصر الحديث.. العاصمة الإدارية تستضيف أحداثا كبرى في مختلف المجالات

«وجه مصر الحديث»، وصف حقيقي يعبر عن العاصمة الإدارية الجديدة، كونها مدينة رقمية حديثة رائدة، مصممة على أنها مدينة ذكية بأحدث النظم التكنولوجية، ما جعلها حاضرة في الكثير من الأحداث والفعاليات الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، آخرها كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا، إذ تحتضن الصالة المغطاة بالعاصمة أول فعاليات رسمية لها خلال البطولة، التي انطلقت منافساتها اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المؤتمر الوطني للشباب

استضافت العاصمة الإدارية، المؤتمر الوطني السابع للشباب يوم 30 يونيو 2019، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 1500 شاب، إذ شهد فعاليات متنوعة، عكست حرص الدولة على التواصل مع شبابها، والاستفادة من آرائهم وأفكارهم، من خلال تنظيم «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، وتخريج الدفعة الأولى من «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة».

واشتملت فعاليات مؤتمر الشباب، على إطلاق المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تعني بتطوير والارتقاء بمستوى معيشة القرى الأكثر فقرا في مصر.

منتدى الاستثمار في إفريقيا

في شهر نوفمبر من العام ذاته، احتضنت العاصمة إلادارية الجديدة، «منتدى إفريقيا 2019»، الذي انعقد على مدار يومين، تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة السمراء.

واستعرض المنتدى، إمكانيات كبيرة في القارة الإفريقية متاحة للاستثمار، مع التأكيد على الحاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في خطط التنمية الشاملة للقارة.

اجتماع وزراء الدفاع الأفارقة

في شهر ديسمبر عام 2019، استضافت العاصمة الجديدة، «أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية»، التي عقدت على مستويات الخبراء، ورؤساء الأركان، ووزراء الدفاع، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الإفريقية، تزامنا مع رئاسة مصر لـ«الاتحاد الإفريقي» وقتها.

المنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي

احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة، في عام 2019، فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي رفع شعار «بين الحاضر والمستقبل»، بمشاركة ممثلي وخبراء من 55 دولة حول العالم، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بمجال تطوير البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي.

الصالة المغطاة

تواصل العاصمة الإدارية، استضافة الأحداث الكبرى، من خلال احتضان منافسات إحدى مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد «رجال»، في الصالة المغطاة التي بُنيت بسعة 7500 متفرج.