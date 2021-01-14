إيقاف أبنية مخالفة في 3 أحياء بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال وحدة الإزالة الفورية والأحياء وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكبرة علي مستوي الأحياء. وتحفظت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى، على عدد 2 حفار كان يستخدم فى أعمال حفر بدون ترخيص بالأرض الكائنة 7 شارع الإبيارى.

وقام حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع، من خلال وحدة الإزالة الفورية بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أبيس الثانية، وإزالة المخالفات المكونة من شدة خشبية والتحفظ علي عدد 70 لوح خشب. كما إنتقلت وحدة الإزالة الفورية لموقع الإشارة الواردة من غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، التي تُفيد بوجود أعمال بناء مخالف بشارع 13 قرية الزهور بمنطقة أبيس، دائرة قسم ثانِ الرمل، وأوقفت الأعمال في حينه.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة تم فيها إيقاف أعمال مخالفة بمصنع كائن بالمنشية الجديدة وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمه وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وفي حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك، شنت وحدة الإزالة الفورية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، حملة تم خلالها إزالة أسوار ومبانى بالطوب الأبيض بنجع حبون، وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية مصطفى إسماعيل.