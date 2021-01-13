لو «مبقع».. طريقة غسل معطفك في الغسالة دون تعرضه للتلف؟

تنظيف المعطف في فصل الشتاء من الأمور المرهقة، ولا يعرف الكثير كيفية غسله في المنزل، ويضطر البعض لإرساله إلى المغسلة، حتى لا يتسب ذلك ايضا في إتلافه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها طريقة تنظيف المعطف في المنزل، دون الحاجة للذهاب للمغسلة، وفقا لموقع «WIKIHOW» المعني بهذا الشأن.

تعليمات قبل غسل المعطف

- في البداية لابد من قراءة التعليمات الخاصة التي تأتي من خلال ملصق العناية بالمعطف، فالكثير من المعاطف تدون طريقة التنظيف التي يفضل أغلبها التنظيف الجاف، مثل المعاطف الصوف أو الشغل اليدوي، والتي تأتي من الكتان والبوليستر أو القطن فيفضل غسلها بطريقة التنظيف الجاف.

- إذا كان المعطف مصنوع من الفرو الطبيعي والصناعي وكذلك المصنوعة من الحرير، والتي يمكن أن تنظف في الغسالة، ولكن بعد اختيار النظام الحساس للغسيل.

- أما عن المعاطف المصنوع من مادة البولي أميد أو الفسكوز، فيفضل أن يعطى لشخص متخصص في التنظيف، ليتم التعامل معه بحرص شديد، بحيث إذا تعرض لأي نوع من البقع مثل الزيت ينظف بطريقة محترفة.

طريقة غسل المعاطف

هناك طريقة سهلة للغاية في عملية تنظيف المعاطف، وهي أن توضع قطعة قطن داخل ماء مخلوطة بمنظف معتدل وليس قوي، ويتم فرك جزء صغير من المعطف، والنظر بعد ذلك إلى القطعة القطن، والتأكد بأنها لا تحمل أي صبغة، وإذا رأيت الصبغة فهذا يعني أن المعطف شديد الحساسية، ويجب تنظيفه بطريقة يدوية، أو الذهاب به إلى متخصص.

وفي حالة إذا لم تظهر بقعة الصبغة في القطعة القطن، فهذا يعني غسله بالماء ومنظف معتدل في الغسالة.

التنظيف بعيدا عن الغسالة

في البداية هناك محاولات مهمة يجب القيام بها قبل اللجوء للغسالة، وهي وضع اسفنجة مبللة بماء أو استخدام مزيل البقع، مع الضغط المستمر برفق، وإذا لم يتخلص من البقع، تغطى الاسفنجة بمحلول إزالة البقع والتدليك حتى تختفي تماما.

مرحلة اللجوء للغسالة لتنظيف المعطف:

- لابد من الحرص على عدد من الخطوات في غسل المعطف بالغسالة، وفي مقدمتها قلب المعطف إلى البطانة الداخلية قبل غسله، حتى لا يتعرض القماش الخارجي لدورة الغسيل مباشرة.

- يمكن كذلك غسل المعطف المصنوع من أقمشة مثل الكتان والقطن والبوليستر والنايلون في الغسالة، ولكن الغسل يدويا يتم مع الأقمشة مثل الصوف والحرير.

- يفضل اللجوء لاستخدام كيس الغسيل الشبكي لغسل المعطف من خلال وضعه بداخله في أثناء دورة الغسيل، كي يحافظ على أقمشة المعطف من التلف مع استمرار الوقت.

- يجب التبية على اختيار مسحوق غسيل يتناسب مع نوع قماشة المعطف حتى لا يفسد.

- ضرورة اختيار نظام الغسيل بشكل يتناسب مع المعاطف، فيجب تشغيل الغسالة على دورة غسيل خفيفة بماء بارد، والتأكد من أن خطواتها لطيفة ودورتها مناسبة للمعطف.

- فور الانتهاء لابد من وضع المعطف على حامل كالشماعة، في الهواء الطلق حتى يجف تماما، وقد يحتاج هذا يوم أو يومان حسب الطقس.