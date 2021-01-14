الديهي: إثيوبيا دولة مزعجة لجيرانها.. وآبي أحمد في مأزق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اشتباكات وتدخلات من الجيش الإثيوبي في السودان، بينما الجيش السوداني يعيد انتشاره على أرضه وحدوده وفقًا لاتفاقية 1902، مؤكدًا أن ما يحدث في السودان ينذر بالخطر وينذر بكارثة بين دولتين من دول حوض النيل، فإثيوبيا دولة مزعجة لجيرانها وتنتج أزمات ومشاكل.

نزاع مسلح مع الجانب السوداني

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أن إثيوبيا وراء فشل مفاوضات السد، كما أنها تدخل في نزاع مسلح مع الجانب السوداني الشقيق، وفي نزاع مسلح في الداخل مع إقليم التيجراي، موضحًا أن خارجية السودان وصفت اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للحدود بالخطير والغير مبرر.

فتح الحدود أمام قبائل التيجراي

وأوضح أن هناك طائرة عسكرية سودانية انفجرت صباح اليوم بالقرب من الحدود الإثيوبية، ما أدى لاحتراق الطائرة ونجاة طاقمها، وهذا يوضح أن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، في مأزق حقيقي، فهو أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما الدخول في حرب مع السودان والتي ستكلفه الكثير، حيث سيلجأ السودان لفتح الحدود أمام قبائل التيجراي.

انقلاب قبائل الأمهرا

وأكد أن قيام السودان بفتح الحدود أمام قبائل التيجراي يعني سقوط آبي أحمد، بينما الحل الأَمر الاتفاق مع السودان وإعادة أرضه وفقًا للقانون الدولي ولاتفاقية ترسيم الحدود عام 1902، وحال حدوث ذلك سينقلب عليه قبائل الأمهرا التي تسنده حاليًا وجميع قادة الجيش الذين يساندوه أمام التيجراي من قبائل الأمهرا.