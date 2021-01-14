الغيوم تخيم على سماء البحر الأحمر والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر طقس غائم، اليوم، صاحبه انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وسط إعلان أجهزة المحافظة حالة الطواريء لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع تقلبات الطقس.

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إلى التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بداية من قرية الزعفرانة شمالا، حتي رأس حدربة جنوبا لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية والمطارات والمنشآت العامة والفنادق.

كانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت استعدادها لمواجهة أخطار السيول بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه الجوفية، بإنشاء 28 سدا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية استعداداً لهطول الأمطار والسيول.