طقس اليوم.. دافئ على القاهرة والوجه البحري والعظمى 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس، دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة وستتكون شبورة مائية صباحًا.

جاء ذلك وفق ما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«on»، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الخميس.

طقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس سيكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وستكون الرياح نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وسيكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 18 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 17والصغرى 12.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13.

دمياط العظمى 19 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 12.

السويس العظمى 19 والصغرى 12.

العريش العظمى 20 والصغرى 11.

طابا العظمى 22 والصغرى 17.

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5.

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 24 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 19 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 19 الصغرى 10.

المنيا العظمى 19 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 20 والصغرى 9.

سانت كاترين الصغرى 5 درجات.