مصرع طفل سقط من أعلى منزله بأسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول محمد ثروت زين العابدين، 4 سنوات، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أسرة الطفل أقروا أنه حال تواجد الطفل أعلى المنزل اختل توازنه أثناء لهوه وسقط على الأرض.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحه المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.