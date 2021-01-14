الوحدات المحلية ترفع درجة الاستعداد.. ليلة ممطرة بمحافظة البحيرة

ليلة ممطرة شهدتها محافظة البحيرة بمعظم المدن والمراكز، دفعت الوحدات المحلية إلى إرفع درجة الاستعداد للقصوى، لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة، في الوقت الذي سيطرت فيه شركات مياه الشرب والصرف الصحي على عملية شفط المياه، ولم تصل أي شكوى إلى غرفة عمليات المحافظة حتى الآن.

وشهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، على معظم المدن، فيما حذرت الوحدات المحلية المواطنين من الخروج في الأمطار الشديدة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأعلنت إدارتا بوغازي رشيد والمعدية رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وشهدت المدن الساحلية إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح ورعد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار المحتمل زيادتها مع آخر اليوم.

فيما شهدت باقي المدن هطول أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة، وعلى فترات متقطعة طوال الليل، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، فيما اتخذت الوحدات المحلية هناك شئونها تحسباً لزيادة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.