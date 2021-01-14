9 نصائح استباقية للمزارعين لمواجهة الآثار السلبية للطقس على المحاصيل

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار في ظروف الطقس، وتشير التوقعات إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة، لافتا إلى أنه من المتوقع الانكسار الواضح في درجات الحرارة نهارا وتنخفض ليلا وفي الصباح الباكر، لتكون مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

وأكد «فهيم» أنه يجب اتباع عددا من التوصيات الفنية الاستباقية للحالة المتوقعة في ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، التي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة، لضمان تلافي أي آثار سلبية قد تحدث نتيجة حالة عدم الاستقرار هذه، وهي كالتالي:

1. وقف الري تماما لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة المقبلة.

‏2. في حالة تساقط كميام كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورا، منعا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه، وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏3. للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر)، يضاف حوالي 8 - 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب ريه، بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‏4. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض «البياض الزغبي على القرعيات، واللفحات على البسلة والفاصوليا والفول».

‏5. ضرورة إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل.

6. التحذير من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط امطار فيها.

7. اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة، ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة، حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

8. الري على الحامي لمحصول القمح خلال فترة حمل السنابل، مع عدم الري في أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات، ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل، وعدم إضافة السماد بعد طردها.

9. المرور الدوري، خاصة نهاية هذا الشهر، حتى تكتشف أي إصابة بالصدأ الأصفر في القمح؛ إذ تكون الظروف الجوية ملائمة للنمو، ويظهر على الورقة على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد، تترك أثرا أصفر على اليد، وعند التأكد من ذلك ترش المنطقة المصابة فورا بالمبيدات الموصى بها.