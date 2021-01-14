«جويرية» طفلة مصابة بكورونا تبحث عن عناية مركزة في السويس

أصيت طفلة 7 أعوام بكورونا بعد إصابتها بميكروب في الدم، ونقلتها أسرتها إلى أحد المستشفيات الخاصة وتم ايداعها العناية المركزة بالمستشفى.

الطفلة «جويرية سيد»، 7 أعوام تعانى من ميكروب في الدم أدي إلى إصابتها بتسمم فى الدم مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووجود تحجر فى المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة.

الطفلة والدها متوفي منذ 11 شهرا، واضطرت والدتها إلى بيع سيارة والدها لسداد نفقات علاجها للمستشفى الخاص، مناشدة مسئولي المحافظة التدخل ونقلها الي العناية المركزة بأحد مستشفيات مديرية الصحة.

وقالت والدة الطفلة، إن ابنتها جرى حجزها بالعناية المركزة بمستشفى خاص بتكلفة 25000 جنيه لليوم الواحد مع إجراء بعض الكشوفات والفحوصات والتحاليل بقيمة 10000 جنيه ، وأنها قامت بدفع مبلغ 35000 جنية خلال أقل من 48 ساعة.

وأكدت والدة الطفلة، أن والد الطفلة توفي منذ شهر نوفمبر الماضي وأنها موظفة اضطرت للجلوس بالمنزل لرعاية أولادها، مشيرة إلى أنها تحتاج عناية مركزة بمستشفى السويس العام بشكل عاجل بسبب المصاريف الباهظة للمستشفيات الخاصة ولا يستطيعوا تحمل أى أعباء أخرى بالإضافة الى أن الطفلة تحتاج أيضا الى صفائح دموية من فصيلة دم +A ببنك الدم بالسويس العام.

من جانبه، أكد الدكتور سيد عبده عضو مجلس الشيوخ بالسويس، انه سيقوم بالتواصل مع مسئولي مديرية الصحى من أجل تدبير مكان للطفلة بالعناية المركزة، وسيتم البدء في تنفيذ خطوات من أجل مساعدة الطفلة في مرضها.