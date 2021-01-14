وفاة الملحق المالي المصري في باريس

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن، اليوم، شريف محمد إبراهيم محمد، ملحق الشؤون المالية والإدارية بالقنصلية العامة المصرية في باريس، الذي وافته المنية أمس، وفقما كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت: «وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان».