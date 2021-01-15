المستندات المطلوبة لحالات طلب المساعدة الاستثنائية.. أعرفها

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي علي إعالة الأسر البسيطة التي تحتاج إلى مساعدات مالية أو دعم اجتماعي، وذلك من خلال صرف مساعدات مالية دفعة واحدة للأفراد والأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية في بعض الحالات الملحة مثل مواجهة مصاريف التعليم والجنازة والوضع حتى الطفل الثاني من الأحياء، واستخراج الأوراق الثبوتية والحالات الطارئة الملحة، ولتنمية موارد الأسرة من تدريب.

وخصصت الوزارة موقعا على الإنترنت لتفاصيل الأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير المساعدات الاستثنائية للمواطنين، لإعانتهم على توفير احتياجاتهم من متطلبات الحياة، كما تسعى إلى توفير معاشات شهرية للمستحقين من خلال برنامج «تكافل وكرامة».

ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة في حالة المساعدة الاستثنائية الضمانية:

المستندات المطلوبة

1- صورة البطاقة

2- تقديم المستند الدال على الحالة، مثل التقرير الطبي في حالة مساعدة مرض، أو إثبات قيد للأبناء في حالة طلب مساعدة تعليم شروط الحصول على الخدمة

• أن يكون المستفيد مصري/مصرية

• أن يكون من عملاء الضمان ويحصل على مساعدة ضمانية شهرية ضمن هذه الفئات: أرملة، مطلقة، عاجز، شيخوخة، أيتام، أبناء مطلقات، أسرة مسجون، طفل معاق.

الخطوات

1: تقديم طلب للوحدة الاجتماعية التي تصرف منها المساعدة الشهرية

2: تقديم المستندات الدالة على حاجة المساعدة.. إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

ويتم عرض المستندات المقدمة على لجنة المديرية لربط المساعدة ثم يتم الصرف

ليست فقط المساعدات الاستثنائية التي تقدمها الوزارة، لكن تقدم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا حين يتقدم الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق وتكون قيمة المساعدة الشهرية 323 جنيها، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر.