مصرع شخص وإصابة نجله و3 آخرين في حادثين بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله و 3 أخرين في حادثين منفصلين بالدقهلية، اليوم، حيث وقع الحادث الأول علي طريق «المنصورة – جمصة» بين سيارة نقل وتروسيكل، فضلا عن انقلاب دراجة نارية علي طريق درين بنبروه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرينعلى طريق «المنصورة - جمصة» أمام قرية «شرنقاش» دائرة المركز .

بإنتقال الضباط تبين مصرع «حسن السعيد على الصياد، قائد التروسيكل رقم « د م ل 1317» وأصابة نجله «السعيد، 11 سنة تلميذ»، وتم نقل جثمان المتوفي والمصاب إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، كما أصيب «ضياء على رمضان حسانين، 36 سنة سائق، ومقيم بقرية أبو هلالی، دائرة مركز بلقاس بكسر في الذراع الأيمن وجروح بالوجه وتم نقله الى مستشفى بلقاس المركزي.

وتبين أن طرفي الحادث سيارة بيك أب قيادة المصاب الثاني، بإتجاه جمصة والتروسيكل قيادة المتوفي ومقيم بقرية «الروضة » دائرة المركز بذات الإتجاه ، وأن سبب الحادث انحراف قائد التروسيكل أمام السيارة مما أدى الى اصطدام السيارة به من الخلف .

وبسؤال قائد السيارة المصاب، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .

وفي حادث آخر تبلغ لمركز شرطة نبروه من مستشفي نبروه المركزي باستقبال «رزق حلمي محمد محمد القباني»، عامل زراعي، مصابا بجرح قطی بفروة الرأس وآخر بالذراع الأيمن، ورحاب عبدالله محمد صادق، 41 عامًا، ربة منزل، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحويلها لمستشفى الدولى بالمنصورة .

بانتقال الضباط وسؤال المصاب الأول، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيادته دراجته النارية على طريق «نبروة - درین» وبرفقته المصابة الثانية اختل توازنه مما أدى لانقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابتهما وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجة النارية لمنزله، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 918 لسنة 2021 جنح مركز نبروه ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .