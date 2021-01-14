تأجيل نظر استئناف هدير الهادي على حكم حبسها إلى 18 يناير

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، نظر استئناف هدير الهادي، 23 عاما، الشهيرة بـ«فتاة التيك توك» على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامها بالفسق والفجور إلى جلسة 18 يناير الجاري.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق «تيك توك»، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور.

وفي السياق ذاته كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على الفتاة في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل أشهر قليلة من القبض عليها. وأمرت الجهات المختصة، بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة في البلاغات المقدمة ضدها بإحالة المتهمة هدير الهادي إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق عقب نشرها فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها بلاغ المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة «خليها تنظف».

وأفادت التحريات بأن هدير الهادي، أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع، ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أجلت من قبل محاكمة هدير الهادي، في استئنافها على الحكم الصادر ضدها في التهم التي تم توجيهها لها إلى جلسة 6 يناير المقبل.

وأكدّت التحريات أن المتهمة العشرينية لم تكن مستقرة في محل إقامتها، خوفاً من إلقاء القبض عليها، و كانت دائمة التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، وذلك عقب تداول عدد من المواطنين مقاطع مصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير منهم بسرعة ضبطها بسبب سلوكها غير المنضبط.