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محمود مسلم

الهنيدي رئيسا لـ«تشريعية النواب» والطماوي وعبدالجواد وكيلين

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
03:31 م | الخميس 14 يناير 2021
النائب إيهاب الطماوي

النائب إيهاب الطماوي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي، المعين بقرار جمهوري، برئاسة اللجنة، وفوز  النائب إيهاب الطماوي (مستقبل وطن) بمنصب وكيل أول اللجنة، والنائب ياسر منير عبدالجواد (مستقل) وكيل ثان، كما فاز النائب علي بدر عن حزب مستقبل وطن بمنصب أمين سر اللجنة.

ومن المقرر إعلان نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس رسميا، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها الليلة، بعد انتهاء أعمال فرز الأصوات باللجان النوعية.

ومن المنتظر ان يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب  اللجان النوعية جلسة أخرى في الخامسة مساء، بعد انتهاء هيئة مكتب المجلس من النظر في أي تظلمات من النواب.

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