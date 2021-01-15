حظك اليوم الجمعة 15-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعمل علم الأبراج بصورة كبيرة على تحديد مميزات وعيوب الشخصيات وإبراز الصفات الإيجابية والسلبية لكل منهم وفقا لتاريخ ميلاده، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-01-2021 لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل المشروعات وتستطيع أن تخلق من حولك أجواءً حيوية

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

ومن أبرز مواليد برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك وتوخ الحيطة والحذر في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في غضبك وانفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات غريبة أو أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الحظ.. أينما تتواجد اليوم تستطيع أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الأصدقاء يمنحك قدرة على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بكل الطاقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في مواجهة برجك.. اهتم بمن تحب ولا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلْق جو من النشاط والحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الحب يدفعانك اليوم نحو أن ترسم اليوم لوحة جميلة لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبوالسعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. حاول أن تركز على أهدافك واعتنِ بأعمالك

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تشغلك مشاكل عاطفية أو عائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك الحياة العاطفية والاجتماعية التي تتمناها، ويدفعك الفلك للانطلاق بنشاط وحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الثاني وقد تجد اليوم مناخا ملائما لاسترداد حقوق، بشرط أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتمتع بكل السحر والجاذبية، فقط تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على لباقتك وتركيزك وتنفعك روح الحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الآخر بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برد الدلو الفنان خالد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وينفعك عدم الإعلان عن خططك وأفكارك وإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.