محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل في مستشفى عزل الحميات

محافظ الإسكندرية يتابع سير العمل في مستشفى عزل الحميات
كتب:
مروة مرسى
09:40 م | الخميس 14 يناير 2021
محافظ الإسكندرية
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، اليوم، سير العمل داخل مستشفى الحميات، للوقوف على كفاءة سير العمل، ومتابعة احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهيم والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، خاصة أن «الحميات» من مستشفيات العزل المهمة التي تخدم قطاعًا عريضًا من أهالي الإسكندرية.
وأكد المحافظ، أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرًا من الأطقم الطبية، وتلمس كم الضغوط التي عانوا و مازالوا يعانون منها منذ الموجة الأولى وبدء الثانية لفيروس كورونا، وقدم الشكر للدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.
وفي السياق ذاته؛ شكر المحافظ كلًا من؛ الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية. قائلا «أشكركم باسم المحافظة وشعب الإسكندرية، ومكتبي مفتوح لتلبية أي احتياجات لكم ولأسركم في أي وقت».
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ كافة الجهود المخلصة التي يبذلها الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة .
وفي السياق ذاته ؛تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظة الإسكندرية سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفي عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الإستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.