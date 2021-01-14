منطقة الأقصر الأزهرية تستلم معهدا جديدا بأرمنت الأحد

تفقد خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية معهد أبو حليمة الإبتدائي بإدارة أرمنت التعليمية الأزهرية، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمشروع قبل لجنة الاستلام المزمع انعقادها الأحد المقبل.

وأوضح رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أن معهد أبوحليمة الابتدائي الأزهري (رياض أطفال - ابتدائي) صرح تعليمي يضاف للمنظومة التعليمية الأزهرية التي تتكامل في جميع مقوماتها، ويقوم بتنفيذ هذا المشروع المتميز شركة الإنتاج الحربي، وبإشراف المهندس صابر عبدالعظيم، والفنيين أحمد عطا حسنين وعرابي كمال عرابي من الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وأشار أحمد بدري، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن المبنى يتكون من 4 طوابق حيث يوجد مصلى وميضة، ودورة مياه للمدرسين وأخرى للمدرسات، وغرف للتغذية والزائرة صحية والأخصائي الاجتماعي، ودورة مياه للتلاميذ وأخرى للطالبات، ومخزن وبوفيه وذلك بالدور الأرضي.

أما الدور الأول علوى فيحتوي على 4 فصول رياض أطفال، وغرفتي إدارة ودورة مياه رياض أطفال، وغرفة أنشطة، بينما يتكون الدور الثاني علوي من معمل وغرفة تحضير، وغرفتي إدارة وغرفة شيخ المعهد، وفصلين دراسيين وصالة كمبيوتر.

كما يشتمل الدور الثالث علوي على 5 فصول دراسية وغرفة إدارة وصالة أنشطة؛ أما الدور الرابع علوي فيتكون من 5 فصول دراسية وغرفة إدارة وصالة مكتبة.

وكانت إدارة التعاقدات بمنطقة الأقصر الأزهرية، قد أنهت إجراءات مناقصة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2021/2020، لطلاب المعاهد الأزهرية بالتعاون مع قسم التغذية.