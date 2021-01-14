ضبط 51 أسطوانة أكسجين بالقليوبية قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب مخزن، بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بقصد بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت التحريات والمعلومات قيام صاحب مخزن كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر، مستغلاً الظروف الراهنة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته «43 أسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملوءة - 6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة - 2 أسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة»، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.