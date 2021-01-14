شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة عامة.. سحب الملفات السبت المقبل

أعلنت النيابة العامة السبت الماضي الموافق 9 يناير، فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020، على أن يكون التقدير العام جيد على الأقل، وفق عدد من الشروط، معلنة مواعيد سحب الملفات والتقديم، المتاحة من خلال لوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد أماكن سحب الملفات، الشروط المطلوبة، موعد التقديم، الأوراق المطلوبة، وفقا لما حددته النيابة العامة.

أماكن ومواعيد سحب الملفات

ـ يطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتباراً من السبت الموافق 16 يناير، وذلك مقابل سداد مبلغ 500 جنيه، بخزينة مكتب التعينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب.

ـ لن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة وواقي الوجه «فيس شيلد».

ـ يقدم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارا من السبت الموافق 30 يناير الجاري.

شروط التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة

ـ تقدير عام جيد على الأقل.

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاماً.

مواعيد تقديم الملفات بوظيفة معاون نيابة عامة

كما أشارت النيابة العامة إلى ضرورة إرسال البيانات على الموقع مع طباعة النسخة النهائية من نموذج البيانات عدد 5 نسخ، وإرفاقها بالملف بعد التوقيع عليها.

ـ صور القيود العائلية عدد 4 نسخ وترفق بالملف.

ـ تحمل الصورة الشخصية للمرشح على الموقع مقاس "4*6" بالملابس الرسمية «البدلة».

ـ يدون رقم الواتساب الخاص بالمرشح.

الأوراق المطلوبة للتقديم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة

ـ شهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات.

ـ شهادة بتقديرات سنوات الدراسة.

ـ قيد ميلاد مميكن.

ـ صحيفة الحالة الجنائية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهداً بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد وفي حالة وفاته يقدم صورة من شهادة الوفاة.

ـ إقرار من المتقدم بموقفة من التجنيد، أو صورة شهادة الإعفاء منه.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم.

ـ صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية، إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية.

ـ عدد 4 صور "4*6"، حديثة بالملابس الرسمية «البدلة»، بخلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

ـ شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحاً بها وظيفته الحالية والراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد.

ـ قيد عائلي لوالد المرشح وللجد لأب والجد لأم وأربع صور من كل قيد.

ـ الملف، ويطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق وذلك نظير سداد 500 جنيها بخزينة مكتب التعيينات.

آخر موعد للتقديم بوظيفة معاون نيابة عامة

ـ يستمر التقديم حتى الاثنين الموافق 15 فبراير القادم، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف، وبعد تسجيل المتقدم بياناته إلكترونياً، وفقا للرقم السري المرفق بالملف على الموقع الرسمي للنيابة العامة.