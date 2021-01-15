عضو بـ«النواب»: البرلمان يشهد مرحلة مضيئة لوجود الشباب والمرأة

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرحلة الحالية من البرلمان المصري هي مرحلة مضيئة شهدت حضور أكبر عدد من الشباب والسيدات في تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ أكثر من قرن، وفي مختلف اللجان الخاصة بمجلس النواب.

«التنسيقية» لديها 10 أعضاء في هيئات مكاتب البرلمان

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها 10 أعضاء في هيئات مكاتب البرلمان، وهي فرصة لإعطاء الفرصة للشباب للتواجد بالمشهد، كما وأن هناك تنوعا كبيرا في هذا الأمر، ويظل الفصل التشريعي الحالي شاهدا على الكثير من المشاهد الهامة.

اللجان المختلفة من البرلمان ستفيد المجلس ومصر

وأوضح أن الشباب الذين تولوا مناصب في اللجان المختلفة من البرلمان سيفيدون المجلس ومصر خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد، كما وأن الشباب متواجدون في كل اللجان، وهناك اهتمام كبير من قبل تنسيقية شباب الأحزاب من اللجان التي حظيت بوجود 10 نواب بها، كما أن التنسيقية لها تصور طموح تلبي احتياجات المواطنين.

عبدالعزيز: ترشحت بالوكالة في لجنة حقوق الإنسان

وأكد أنه ترشح بالوكالة في لجنة حقوق الإنسان بسبب مسيرته وعلمه الكبير في هذا المجال، وسيعمل على تطوير الكثير من الجوانب الهامة في ذلك المجال خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يكون الأداء البرلماني في المجلس الجديد مناسبا لما ينتظره المواطنون من النواب وكذا القيادة السياسية.

وبدأ مجلس النواب الجديد عقب اختيار هيئة مكتبه تشكيل اللجان النوعية، والتي يبلغ عددها 25 لجنة نوعية، أبرزها «الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الاقتراحات والشكاوى، القوى العاملة، الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة الإدارة المحلية».