إصابة 6 في مشاجرتين بقنا وضبط 4 متهمين في أحداث أبو تشت

أصيب 6 أشخاص، من بينهم 4 من عائلة واحدة، في مشاجرتين منفصلتين بمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس، إحداهما في قرية الجمالية، بدائرة مركز قوص، والثانية بقرية الجبيل، التابعة لمركز قنا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الأحداث، وإلقاء القبض على 4 متهمين في مشاجرة سابقة بمركز أبو تشت، تم التحفظ عليهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق الإسعاف، يفيد بإصابة كل من "أبو الحسن شحاتة أحمد"، 46 سنة، بجرح في الكتف الأيسر، و"خالد شحاتة"، 44 سنة، بجرح في الوجه، و"أحمد أبو الحسن شحاتة"، 40 سنة ، بكدمات متفرقة في الجسم، و"زينب أبو الحسن شحاتة"، 35 سنة، بسحجات وكدمات، إثر نشوب مشاجرة بقرية الجمالية، بدائرة مركز قوص.

كما تلقى مدير امن قنا إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائتلين بقرية الجبيل، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وهما محمد سعد محمد، 51 سنة، ونجله أحمد، 26 سنة، وتم نقل المصابين في المشاجرتين إلى مستشفيات قنا العام وقوص المركزي.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية في كلتا القريتين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بضبط المتهمين المتسببين في الواقعتين.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين بالتورط في أحداث العنف، التي شهدتها قرية "السعادوة"، بدائرة مركز أبو تشت، أمس الأربعاء، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين، باستخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة سيدتين بطلقات نارية، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.