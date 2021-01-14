الحكومة الإسبانية تدعو لوقف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية

دعت الحكومة الإسبانية، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها المعلنة بشأن بناء 800 وحدة سكنية جديدة فى عدة مستوطنات بالضفة الغربية (تشمل إيتامار وبيت إبل وشافي شومرون أورانيت وتل ميناشي ونوفي نيحيميا وجفعات زئيف، وغيرها).

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها، اليوم الخميس: إن إقامة المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تعرض للخطر إمكانية حل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأضافت أن هذا القرار الإسرائيلي المعلن يؤثر سلبا على عملية توليد الثقة بين الأطراف - وهي ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام.